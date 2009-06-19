Тимошенко соберет совещание по долгам перед Нафтогазом

Об этом сообщает Урядовый портал

Сегодня в 11.00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с главами облгосадминистраций, мэрами городов и руководителями «Теплокомунэнерго» по вопросам погашения задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщает Урядовый портал. Вход в Дом правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж, Большой зал.

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