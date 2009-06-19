Яценюк предлагает получить доступ к ресурсам газа в России
... а не так, как сейчас
Народный депутат Украины, лидер инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК выступает за создание энергетического консорциума для снижения цены на газ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Тернополе, подчеркнув при этом, что речь идет не о создании консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.
“Я против такого консорциума. Я за то, чтобы создавать энергетический консорциум, в котором Украина имела бы доступ к ресурсам газа в России (потому что нам нужны наши дешевые источники газа), и где Украина имеет доступ к конечному потребителю в Европе. Вместо этого мы гарантировали бы Европе безопасные поставки газа и совместно с россиянами договаривались бы о четких условиях транзита и ценообразования”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.
Он убежден, что тогда по-другому формировалась бы ценовая политика на газ и в Украине. “Ведь по существующей формуле, которая подписана правительством, скоро невозможно будет платить, и кончится тем, что газ отключат в домохозяйствах”, – считает А.ЯЦЕНЮК.
Он заметил, что “правительство пытается сегодня то ли у россиян попросить кредит, который не дают, то ли Европе залезть в карман”. “То есть, фактически затягивают Украину в долговую яму. А все благодаря подписанному “прекрасному”, “гениальному”, “самому лучшему” контракту. Только самому лучшему для России”, - подытожил А.ЯЦЕНЮК.