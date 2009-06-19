Яценюк предлагает получить доступ к ресурсам газа в России

Народный депутат Украины, лидер инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК выступает за создание энергетического консорциума для снижения цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Тернополе, подчеркнув при этом, что речь идет не о создании консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

“Я против такого консорциума. Я за то, чтобы создавать энергетический консорциум, в котором Украина имела бы доступ к ресурсам газа в России (потому что нам нужны наши дешевые источники газа), и где Украина имеет доступ к конечному потребителю в Европе. Вместо этого мы гарантировали бы Европе безопасные поставки газа и совместно с россиянами договаривались бы о четких условиях транзита и ценообразования”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он убежден, что тогда по-другому формировалась бы ценовая политика на газ и в Украине. “Ведь по существующей формуле, которая подписана правительством, скоро невозможно будет платить, и кончится тем, что газ отключат в домохозяйствах”, – считает А.ЯЦЕНЮК.

Он заметил, что “правительство пытается сегодня то ли у россиян попросить кредит, который не дают, то ли Европе залезть в карман”. “То есть, фактически затягивают Украину в долговую яму. А все благодаря подписанному “прекрасному”, “гениальному”, “самому лучшему” контракту. Только самому лучшему для России”, - подытожил А.ЯЦЕНЮК.