Украина выразила протест РФ и требует освобождения крымскотатарского активиста Дегерменджи

Министерство иностранных дел выражает протест России и требует освобождения крымскотатарского активиста Бекира Дегерменджи, состояние которого сейчас оценивается как критическое.

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Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. «Состояние Дегерменджи - критическое. Оккупант продолжает тихо убивать крымских татар. Выражаем протест РФ, требуем освобождения», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября 2017 года во временно оккупированном Крыму после обысков были задержаны несколько крымских татар, среди которых Дегерменджи. Всех их обвиняют в якобы вымогательстве у гражданина Турции.

12 декабря адвокат Эдем Семедляев сообщил, что Дегерменджи, которого удерживали в симферопольском СИЗО, находится в тяжелом состоянии, ему необходима неотложная медицинская помощь. У активиста астма, он инвалид третьей группы. 14 декабря, по данным адвоката, активиста в тяжелом состоянии увезли из СИЗО в реанимацию. По словам координатора общественной инициативы «КрымSOS» Тамилы Ташевой, Дегерменджи находился в реанимации в бессознательном состоянии, его удерживали в наручниках, в палату не пускали жену и адвоката.

2 января 2018 года Дегерменджи вывезли из больницы и снова поместили в СИЗО.