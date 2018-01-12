МИД прорабатывает заявление Путина о возвращении Украине техники из Крыма

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает вопрос касательно заявления президента РФ Владимира Путина о возможном возвращении Украине военной техники, которая осталась в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца. Она также подчеркнула, что "вопрос имеет много аспектов", передает "112 Украина".

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Как сообщал УНИАН, 11 января Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из оккупированного Крыма.

«Пользуясь случаем, … хочу сказать, мы готовы продолжить этот процесс: готовы передать военные корабли Украины, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно», - сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала передавать Украине захваченную технику, однако после вторжения на Донбасс такая передача была прекращена.

По словам тогдашнего заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова, оборонное ведомство РФ приостановило передачу Украине вооружения и военной техники из Крыма. На тот момент было передано 389 единиц бронетехники, в том числе восемь вертолетов и три боевых корабля.

5 июля 2014 года в МИД РФ заявили, что РФ прекратила передачу Украине вооружений и техники из Крыма до «полного прекращения украинскими силовиками боевых действий».

На сегодняшний день в Крыму осталось 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.