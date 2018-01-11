Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного
Путин заявил, что выступает за решение ситуации так, "чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе".
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, в котором Российская Федерация не заинтересована.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на встрече с главами российских СМИ и информагентств.
«Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе, и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», - сказал Путин.
«Я сейчас не хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, и хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе», - подчеркнул он.
По его словам, речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса.
Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, но хочет хороших отношений с Украиной.
При этом он заявил, что президент Украины Петр Порошенко предложил создать условия для охраны СММ ОБСЕ вооруженными формированиями ООН, и РФ согласилась.
«И этого показалось мало - давайте расширенно теперь толковать. Вы понимаете, чего мы боимся, если можно сказать, что мы боимся чего-то. Если к предоставлению этим территориям особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне со Сребреницей. Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить, и никогда не допустим», - сказал Путин.
*** Резня в Сребренице — одно из самых известных и кровавых событий гражданской войны в Югославии 1991—1995 годов. Международный трибунал по Югославии установил, что были убиты 7000—8000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.