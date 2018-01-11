Путин назвал текущую ситуацию на Донбассе конфликтом с признаками замороженного

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе приобретает признаки замороженного конфликта, в котором Российская Федерация не заинтересована.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

«Что касается перспектив урегулирования на Донбассе, то это приобретает такой характер замороженного конфликта, никто в этом не заинтересован, в том числе, и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация была решена, чтобы она разрешилась. Но разрешилась так, чтобы не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», - сказал Путин.

«Я сейчас не хочу ничего предрешать, я много раз об этом говорил, и хочу еще раз повторить: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы минские соглашения, минские соглашения в полном объеме, не выборочно, как кому-то нравится, а в полном объеме, так, чтобы это устроило тех, кто проживает на Донбассе», - подчеркнул он.

По его словам, речь идет, в том числе, и о законе об особом статусе Донбасса.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Путин заявил, что РФ не допустит закрытия границы с оккупированным Донбассом, но хочет хороших отношений с Украиной.

При этом он заявил, что президент Украины Петр Порошенко предложил создать условия для охраны СММ ОБСЕ вооруженными формированиями ООН, и РФ согласилась.

«И этого показалось мало - давайте расширенно теперь толковать. Вы понимаете, чего мы боимся, если можно сказать, что мы боимся чего-то. Если к предоставлению этим территориям особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, не принять закон об амнистии, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне со Сребреницей. Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить, и никогда не допустим», - сказал Путин.

*** Резня в Сребренице — одно из самых известных и кровавых событий гражданской войны в Югославии 1991—1995 годов. Международный трибунал по Югославии установил, что были убиты 7000—8000 взрослых мужчин из числа боснийских мусульман.