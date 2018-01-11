Украина отреагировала на обвинения России в причастности к атаке на ее базу в Сирии

Министерство обороны Украины опровергает обвинения российского Генштаба о причастности Украины к атаке на базы РФ в Сирии и называет их очередной информационной атакой, чтобы скрыть свои действия на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Об этом в комментарии УНИАН заявила пресс-секретарь министра обороны Украины Виктория Кушнир.

«Это ничто иное как очередная информационная атака. Мы отвергаем эти обвинения, и конечно, эта информационная атака делается прежде всего, чтобы прикрыть действия РФ сейчас в Крыму и в Донецке и Луганске, куда поставляют вооружение из РФ», - сказала Кушнир.

Информагентство УНИАН также обратилось за комментарием в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Министерство иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе посещения базы «Хмеймим» отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы - в Тартусе и Хмеймиме.

8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации». 10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три - в пункт материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе.

В оборонном ведомстве уверили, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

По сообщению российского издания «Коммерсант», в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

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10 января в Минобороны РФ потребовали от Турции прекратить использование беспилотников подконтрольными вооруженными формированиями, которые атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии. «Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой «умеренной оппозиции», - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

В связи с этим Минобороны РФ направило письма начальнику Генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

Сегодня, 11 января, Генштаб вооруженных сил России обвинил Украину в причастности к атаке на свои базы в Сирии. Начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков заявил: «Предыдущие исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, который превосходит по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», - сказал Новиков.

По его словам, это вещество «не может быть изготовлена в кустарных условиях или изъято из других боеприпасов». Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-производителя.

Он отметил, что заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. «Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, оснащенные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый участвовавший в атаке беспилотник нёс 10 таких боеприпасов», - сказал Новиков.

По его словам, проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотники радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления.

«Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете», - сказал Новиков.

Он отметил, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в разных странах. «Беспилотники, используемые боевиками для нанесения ударов по объектам вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 6 января 2018 года, были применены впервые», - подчеркнул Новиков.