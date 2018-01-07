Российскую авиабазу в Сирии снова атаковали беспилотники - СМИ

Аэродром российской авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия атаковали беспилотники неизвестного происхождения, по некоторым данным - боевиков "Исламского государства", сообщает Би-би-си.

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Новостное агентство Orient News сообщило о неопознанных дронах над российской авиабазой вечером 6 января. По данным издания, на самодельные летательные аппараты среагировала система безопасности и запустила сирены. С базы совершен обстрел дронов, однако о его результатах агентство не сообщает.

Издание Arabi21 со ссылками на источники в сирийской оппозиции также пишет о нападении, добавляя, что беспилотники были сделаны довольно примитивно и что ответного обстрела с российской стороны видно не было.

О звуках стрельбы, взрывов и сирен и вероятных ранениях российских военных сообщил в "Твиттере" сирийский журналист Кеворк Алмассиан.

Согласно данным сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, атака совершалась с базы "Исламского государства" в Латакии.

Это уже вторая атака на российскую базу в Сирии за последнюю неделю. Российское минобороны подтвердило сообщения СМИ об обстреле авиабазы Хмеймим радикальными исламистами 31 декабря. Тогда в результате нападения погибли двое российских военнослужащих, сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Коммерсант", в результате нападения боевиков неназванной группировки на российской базе были уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда. По неофициальным данным, могли пострадать более 10 военнослужащих, пишет газета.

Потери личного состава российских вооруженных сил с начала кампании в Сирии составляют 47 человек. Военные частных компаний из России, погибшие в Сирии, о которых сообщали СМИ, не учитывались.