Российский Генштаб обвинил Украину в причастности к атаке на свои базы в Сирии

Генштаб вооруженных сил России обвинил Украину в причастности к атаке на свои базы в Сирии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил начальник управления строительства и развития БПЛА генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе в Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», - сказал Новиков.

По его словам, это вещество «не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов».

Новиков заявил, что сейчас проводятся специальные исследования с целью установления страны-изготовителя.

Он подчеркнул, что заслуживают внимания используемые на беспилотниках боеприпасы. «Это самодельные взрывные устройства массой около 400 граммов, снаряженные поражающими элементами в виде металлических шариков с радиусом поражения до 50 метров. Каждый беспилотник, участвующий в атаке, нес 10 таких боеприпасов», - сказал Новиков.

По его словам, проведенные исследования показывают, что установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полет и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления.

«Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить, например, в интернете», - сказал Новиков.

Он отметил, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось буквально через считанные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах.

«Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам вооруженных сил Российской Федерации в ночь на 6 января 2018 года, были применены впервые», - подчеркнул Новиков.

Читайте такжеМинобороны РФ обвинило Турцию в атаке дронами на российские базы в Сирии

Как сообщал УНИАН, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам «одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации».

10 ударных БПЛА приближались к российской авиабазе «Хмеймим» и еще три - к пункту материально-технического обеспечения ВМС России в Тартусе.

В оборонном ведомстве заверили, что российским военным удалось перехватить управление шестью БПЛА, еще семь беспилотников были уничтожены.

По сообщению российского издания «Коммерсант», в результате обстрела боевиками российской базы в Сирии 31 декабря было уничтожено четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а склад боеприпасов сдетонировал после попадания минометного снаряда.

10 января в Минобороны РФ потребовали от Турции пресечь использование беспилотников подконтрольными вооруженными формированиями, которые атаковали российскую базу «Хмеймим» в Сирии.

«Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооружёнными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции», - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

В связи с этим Минобороны РФ направило письма начальнику Генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

11 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе посещения базы «Хмеймим» отдал приказ о выводе значительной части российской группировки из этой страны. Тогда же Путин заявил, что РФ сохранит в Сирии две военные базы - в Тартусе и Хмеймиме.