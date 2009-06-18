Криль: стране навязывают лишних три месяца избирательной кампании

Лидер партии «Единый Центр» Игорь КРИЛЬ призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА отвлечься от избирательных вопросов и вернуться к решению экономических проблем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Сегодня украинские политики заболели избирательной лихорадкой. Они не видят ничего, кроме своего участия в президентской кампании. Экономикой и решением социальных вопросов сейчас в стране не занимается никто, потому что и власть, и оппозиция сосредоточились исключительно на формировании штабов и разработке избирательных технологий», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя информацию о начале формирования избирательных штабов.

Политик напомнил, что «еще вчера БЮТ и ПР заявляли о сокращении избирательной кампании и даже хотели избирать Президента в парламенте. Основным аргументом они называли экономический кризис. А уже сегодня первый вице-премьер будет заниматься не экономикой, а развертыванием структуры БЮТ на выборы. То же будут делать депутаты, которые входят в оппозиционное правительство. И это притом, что официально избирательная кампания начнется в сентябре».

«Фактически стране накидывают три дополнительных месяца избирательной кампании. Три месяца политических баталий. Три месяца, в ходе которых об экономике будут говорить лишь в формате избирательных обещаний», - подчеркнул И.КРИЛЬ.

По мнению лидера «Единого Центра», Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧУ, Арсению ЯЦЕНЮКУ и другим политикам стоит до начала официального старта избирательной кампании вернуться к работе. «Мы понимаем, что забыть о кризисе и втянуть страну в выборы – это намного легче, чем искать деньги для «Нафтогаза» или обеспечивать стабильность гривни. Но так действовать политикам в существующих условиях – это преступление», – заявил он.