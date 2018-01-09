Известный украинский писатель рассказал, из-за чего Яценюк завоевал тотальную ненависть общества

Действия Яценюка как премьера были правильными, ведь он завоевал тотальную ненависть общества. Такое мнение высказал украинский писатель, переводчик Юрий Андрухович в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Ведущая программы отметила, что когда писатель симпатизировал Арсению Яценюку и говорил, что это наиболее экзотический премьер, который был в Украине. Учитывая все события, которые произошли, так считает писатель и до сих пор?

«Я не думаю, что Яценюк – это забытая лицо. Я почти уверен, что состоится какое-то его возвращение. Мне кажется, что на том этапе он выполнил все, что должен был исполнить премьер в кризисной ситуации», – уверен Андрухович.

В частности, замечает писатель, Яценюк завоевал всеобщую ненависть своими действиями, что означает, что его действия были правильными.

«Ненависть – это ответ социума на непопулярные шаги, которые были необходимы, и которые кто-то должен выполнить. Ведь, как отмечают классики, только тогда успешный реформатор, когда люди перестают с ним здороваться и переходят на другую сторону улицы», – считает Андрухович.