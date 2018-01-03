Глава МИД Германии усомнился в пользе от поставок летального оружия Украине

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отмечает, что в его стране скептически относятся к тому, что поставки оружия Украине смогут способствовать урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте такжеГлава МИД Германии: конфликт на Донбассе не замороженный, а пожароопасный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. "Если чего-то там много в этом регионе (на Донбассе - УНИАН), то это вооружения", - заявил глава МИД ФРГ.

"Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь решению конфликта, но мы все-таки довольно далеко, отдалены от этого конфликта, и находимся как страна в определенной безопасности, а конечно, Украина с точки зрения обороны, рассматривает это иначе", - подчеркнул Габриель.