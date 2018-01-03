Климкин напомнил главе МИД ФРГ о немецком бизнесе в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что немецкие компании, которые работают в оккупированном Крыму с Россией вопреки введенным Европейским Союзом санкциям и считают Крым российским, будут отвечать политически и юридически.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с Федеральным министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

"Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество как в случае с поставками турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма никогда не повторилось", - заявил Климкин.

"Я считаю, что это стало печальным уроком для всего немецкого и не только немецкого бизнеса, и сейчас конечно компании, которые позволяют своим ритейлерам, таким как Volkswagen или Adidas, Крым отнести к территории России. Мы их безусловно получим, получим не только политическими, но и юридическими методами", - подчеркнул глава МИД Украины.

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Как сообщал УНИАН, поставки турбин Siemens вопреки санкциям для электростанций в Крым стало известно в июле. Об этом со ссылкой на три знакомых с проектом источники сообщало агентство Reuters.

Оказавшееся на полуострове оборудование, как уточняли два собеседника РБК, были сделаны на заводе СП Siemens и «Силовых машин» в Санкт-Петербурге.

После этого турбины частично переделали на заводах «Ростеха». Эту информацию затем подтвердили в «дочке» «Ростеха» — «Технопромэкспорте». Именно эта компания купила газовые турбины производства Siemens у совместного предприятия, а потом поставила их в Крым для строительства энергообъектов.

После этого в июле и сентябре Siemens дважды подавал иск в Московский арбитраж к ООО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и ОАО «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт».

В первом случае требования немецкого концерна были связаны с необходимостью «принять обеспечительные меры и наложить арест на четыре турбины, поставленные в Крым». 20 августа в этом Siemens было отказано. Во втором случае иск был подан совместно с «Силовыми машинами». Суть претензий немецкой компании не раскрывалась.