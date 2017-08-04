ЕС расширил санкции против России из-за скандала вокруг турбин Siemens в Крыму

Санкционный список ЕС пополнился двумя чиновниками из министерства энергетики РФ и гендиректором компании и тремя компаниями, которые связаны с внешнеэкономической деятельностью.

Соответствующее решение обнародовано в пятницу в Официальном журнале ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

В частности, в список вошел заместитель министра РФ по энергетике Андрей Черезовый, который "разделяет ответственность за решение о передаче газовых турбин, которые были доставлены Сименс ООО "Технопромэкспорт" для установки в Крыму".

Вторым указан директор департамента министерства энергетики РФ Евгений Грабчак, который в рамках министерства отвечает за развитие электроэнергетических проектов в Крыму.

В список также попал генеральный директор OOO "VO TPE" Сергей Топор-Гилка, который отвечал за поставки турбин в Крым.

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Санкции также применены к таким компаниям: Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт", Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт" и Общество с ограниченной ответственностью "Интеравтоматика".

Как сообщал УНИАН, в середине июля Россия доставила в аннексированный Крым четыре газовые турбины, которые по внешнему виду напоминают оборудование производства немецкого концерна Siemens. В компании заявили, что имеют доказательства, что все четыре турбины, которые поставлялись для осуществления проекта на юге России, вместо этого незаконно попали в Крым.

Как известно, в ЕС запретили фирмам вести бизнес-дела в Крыму после аннексии полуострова в 2014 году.