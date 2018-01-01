Порошенко поздравил Болгарию с началом ее первого председательства в Совете ЕС

Президент Петр Порошенко поздравил Болгарию с началом председательства в Совете Евросоюза. Об этом сообщается на странице Порошенко в социальной сети Facebook.

Читайте такжеПорошенко поздравил Курца с победой на выборах«Поздравляю нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете Европейского Союза», - отметил он.

«Жду прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины. В единении наша сила!», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 Болгария впервые начала председательствовать в Совете ЕС на полугодовой период, соответствующие обязанности он будет исполнять до 1 июля 2018 года.