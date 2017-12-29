Экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров Саакашвили и Курченко – ГПУ

Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведена фоноскопическая экспертиза, которая подтверждает аутентичность голосов на зафиксированных разговорах между лидером «Движения новых сил» Михаилом Саакашвили и беглым олигархом Сергеем Курченко.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласного розыскного мероприятия. В настоящее время около 15 лиц, которые оказывают содействие украинским правоохранительным органам в документировании уголовных правонарушений М. Саакашвили, С. Курченко, А. Динника, С. Дангадзе, допрошены как свидетели и находятся под защитой государства», – написала Сарган.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко продемонстрировал СМИ аудиозапись и расшифровку телефонного разговора между экс-председателем Одесской облгосадминистрации Саакашвили и Курченко.

Соответствующая запись была обнародована на брифинге в Киеве.

«После получения двух траншей финансирования акций Саакашвили, был также передан телефон для связи между Саакашвили и Курченко. Сейчас вниманию всех поклонников борца за «независимость Украины» личный разговор Саакашвили и Курченко», - заявил он перед демонстрацией соответствующих оперативных записей для журналистов.

На записи лица, голоса которых похожи на Саакашвили и Курченко, обсуждают дальнейшие планы сотрудничества.

5 декабря утром в квартире в доме на улице Костельной в центре Киева, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что сотрудники Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в его квартире.

Из собственных источников УНИАН стало известно, что обыски проводились в рамках расследования производства о финансировании организованных партией Саакашвили в Киеве митингов представителями прежней власти.

Позже силовики задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако около 100 агрессивно настроенных лиц заблокировали проезд этого авто.

Как сообщили в СБУ, Саакашвили задержан в рамках уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности.