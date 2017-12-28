Снайперы на Майдане: свидетель рассказал, кто приказал стрелять на поражение в митингующих

Член "Батькивщины" и экс-глава крымского отделения БЮТа Андрей Сенченко утверждает, что экс-командующий Внутренними войсками Станислав Шуляк давал команду снайперам стрелять по митингующим на Майдане, если кому-то из бойцов будет причинен ущерб.

Об этом он в качестве свидетеля рассказал на суде по делу о госизмене беглого президента Виктора Януковича, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В этот день мне позвонил первый заместитель Внутренних войск Украины Коноплянник. Мы с ним давно знакомы. Он мне позвонил рано утром, попросил подойти на перекресток Садовой и Грушевского. Мы с ним контактировали, он предотвратил многое. Я подошел и мы поднялись в скверик. В районе 9-ти утра из правого подъезда Кабмина вышла группа, гуськом, парней в черной форме. В руках у них были длинные футляры. Он сказал, что Шуляк дал приказ снайперам выходить на Европейскую площадь. Мы наблюдали, как они спускались. Была команда - если хоть кто-то пошатнется в шеренгах Внутренних войск, стрелять на поражение в митингующих", - рассказал Сенченко.

Напомним, сегодня, 28 декабря, в Оболонском районном суде Киева проходит 26-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого президента Виктора Януковича.