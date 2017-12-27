В пресс-центре Житомирского горсовета состоялось первое заседание депутатской группы "Равные возможности"

В пресс-центре Житомирского городского совета сегодня состоялось первое заседание депутатской группы «Равные возможности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского горсовета.

Как отмечается в сообщении, на заседание были приглашены эксперты по гендерным вопросам, представители общественных организаций и других структур, причастных к вопросам гендерного равенства.

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"На первом заседании рассмотрели ряд важных вопросов, в частности избрали руководящий состав группы, утвердили положение и избрали членов экспертного совета при группе, а также обсудили стратегию и планы на ближайший год", - отмечают в горсовете.

Напомним, эту межфракционную депутатскую группу «Равные возможности» создали 18 декабря на сессии горсовета для того, чтобы отстаивать равные возможности для мужчин и женщин в обществе, а также инициировать рассмотрение сессией горсовета неотложных решений по вопросам жизнедеятельности города и развития его инфраструктуры.