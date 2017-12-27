Процесс был сложным и изнурительным: Кучма рассказал детали обмена пленными

Экс-президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявляет, что процесс освобождения 74 заложников был сложным и изнурительным.

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Комментарий Кучмы об освобождении удерживаемых лиц разместила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Безусловно, это радостное событие, которого ждали сотни семей. Большое число людей приобщилось к тому, чтобы освобождение состоялось как можно быстрее и с соблюдением всех норм действующего законодательства. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в этой сложнейшей работе. Переговоры и консультации по этому вопросу продолжались практически с начала войны, но содержание и результаты приобрели в рамках Минского процесса. Трудно объяснить, насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким. Сейчас мы видим, что все было не зря и это вдохновляет на то, чтобы продолжить нашу работу", - заявил Кучма.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, на Донбассе из плена контролируемых Россией боевиков освобождены 74 украинца.