В МИП назвали основные проблемы восстановления украинского вещания на Донбассе

В Министерстве информационной политики назвали основные проблемы на пути возобновления украинского телевизионного и радиовещания в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказала аналитик Мининформполитики Юлия Каплан во время презентации аналитического доклада «Состояние информационного пространства Донецкой области: вызовы и перспективы».

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«В результате анализа мы определили, что основные проблемы, которые необходимо решить: первое - это покрытие украинским теле- и радиовещанием неподконтрольных территорий, второе – устранение "белых пятен", которые остались на неподконтрольных территориях Донецкой области, третье - нейтрализация вещания запрещенных телеканалов со стороны неподконтрольных территорий и создание надлежащего контента для жителей подконтрольных и неподконтрольных территорий ", - сказала она.

Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапаров отметила, что на сегодняшний день для возобновления вещания существует традиционная система - это вышки и передатчики.

"Она является приоритетной. Все остальные берутся во внимание, впрочем, об их реализации пока рано говорить", - сказала она.