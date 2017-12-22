Испытания показали преимущества украинских ракет над российскими аналогами - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что последние испытания показали преимущества украинских ракет над российскими аналогами. Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, об этом он заявил после испытательных пусков ракет на военном полигоне в Одесской области.

Турчинов отметил, что испытания новой украинской ракетной техники прошли успешно.

По его словам, этим испытаниями завершился целый этап в работе украинских разработчиков и производителей ракетной техники. «Сейчас можно с уверенностью сказать, что Украина имеет новое мощное ракетное оружие, которое станет весомым аргументом сдерживания агрессора», - подчеркнул секретарь СНБО.

Турчинов рассказал, что во время испытаний проверялась высокоточная система наведения, уточнялись баллистические характеристики, эффективность нового твердого ракетного топлива и надежность поражения цели боевой частью ракеты. «Также, что очень важно, мы проверили качество новых ракетных корпусов из сверхпрочных сплавов, изготовленных на уникальном технологическом оборудовании, монтаж которого завершился в прошлом месяце в Государственной акционерной холдинговой компании «Артем»», - сообщил секретарь СНБО.

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«Во время испытаний ракеты попали прямо в точку прицеливания, это уникальный результат, который в очередной раз доказывает преимущества украинских ракет над российскими аналогами», - подчеркнул Турчинов.

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг для укрепления обороны и безопасности Украины», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил, что это были испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». "Рабочее название комплекса «Ольха». Пуски прошли на полигоне под Одессой - в месте, где такие испытания проводились впервые", - отметил он.