Суд избирает меру пресечения чиновнику Кабмина, который шпионил для России, в закрытом режиме

Шевченковский райсуд Киева будет избирать меру пресечения чиновнику секретариата Кабинета министров Станиславу Ежову, уличенному в сотрудничестве с российскими спецслужбами, в закрытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, судья Виталий Циктич удовлетворил соответствующее ходатайство прокуратуры.

Прокуроры в обосновании ходатайства заявили, что в ходе избрания меры пресечения будут разглашаться материалы, представляющие тайну следствия, поэтому заседание должно проходить в закрытом режиме.

Адвокат Ежова и сам подозреваемый поддержали это ходатайство. После этого журналистов попросили выйти из зала суда.

В самом начале судебного заседания и непосредственно перед ним Ежов отказался отвечать на какие-либо вопросы журналистов, которые ему ставились на украинском и английском языках. Он все время просто молчал.

Также он попросил, чтобы судья не требовал от него отвечать публично на вопрос о его местожительстве. Шевченковский райсуд Киева начал избирать меру пресечения чиновнику.

Читайте такжеСБУ разоблачила подполковника, который работал на спецслужбы России

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении чиновника секретариата Кабмина, который действовал в интересах спецслужб РФ. Правоохранители установили, что он был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. По данным заместителя начальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, Ежов собирал информацию по заданию ГРУ генштаба вооруженных сил России. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.

В Кремле заявили, что читали новость о задержании чиновника секретариата Кабмина Украины, но конкретной информацией не владеют.