Климкин озвучил положительные результаты от Зоны свободной торговли с Канадой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно стать действенным и практическим инструментом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Киеве.

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Вспоминая о ведении переговоров относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, он отметил: "Все говорили: ну хорошо, мы очень далеко друг от друга находимся, конечно, оно будет работать, - но хорошо, или не хорошо... Посмотрите - только за этот год наш экспорт в Канаду увеличился на 76%, а импорт из Канады - на 93%. Это почти вдвое только за год".

"И то, что мне говорят, - потенциал здесь просто сумасшедший. Поэтому должны, безусловно, работать дальше. Сейчас, после того, как мы согласовали, и это только торговля товарами, дальше должны быть услуги, дальше должны быть инвестиции. Мы должны сделать из этого соглашения действенный инструмент, очень практичный инструмент, который нам очень нужен", - подчеркнул министр.