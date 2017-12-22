Климкин рассказал об амбициозных планах Украины по председательству Канады в G7

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина ожидает от председательства Канады в "Большой семерке" в 2018 году увеличения давления на Российскую Федерацию и принятия решения о возможности поставок оружия Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Киеве.

"Во-первых, это аспект политический и аспект безопасности. То, что "Семерка" может сделать в смысле увеличения давления на Россию, и это касается как оккупированного Донбасса, так и оккупированного Крыма. Мы говорили о санкциях, конечно, о политическом давлении и солидарности, конечно, о возможных аспектах безопасности, включая поставки оружия", - подчеркнул Климкин.

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"И, во-вторых. Вы знаете, что есть особое партнерство "Семерки" в отношении Украины. Оно функционирует на нескольких уровнях, и здесь на уровне послов оно происходит достаточно плотно. Оно происходит на министерском уровне - это не только министры иностранных дел, это и министры энергетики", - рассказал Климкин.

По его словам, речь идет о скоординированном видении, как дать толчок реформам и экономическому развитию. "Здесь не просто какие-то мелочи, а действительно системные вещи. И очень хотим, чтобы серьезные решения вышли на уровень саммита ("Большой семерки"), который будет в следующем году в Канаде", - подчеркнул Климкин.

Он сказал, что во взаимодействии с G7 много дел, и о некоторых он решил сознательно не говорить. Климкин добавил, что планы очень амбициозные относительно председательства Канады в G7.

Министр подчеркнул, что это должно быть системное всеобъемлющее видение взаимопомощи.

Как сообщал УНИАН, Фриланд на пресс-конференции сказала, что в Киеве работает группа послов «Большой семерки», которую возглавил посол Канады в Украине Роман Ващук.