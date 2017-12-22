Глава МИД Канады назвала разрешение на поставку Украине летального оружия лишь первым шагом

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд назвала только первым шагом внесение Украины в список стран, которым разрешено поставлять оружие, в частности, огнестрельное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фриланд заявила во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным после завершения двусторонней встречи в Киеве.

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Она отметила, что Украина была включена в список стран, которым канадским заводам разрешается продавать оружие.

"Это просто первый шаг. Если страна не появляется в этом списке - запрещено продавать оружие этой стране. Украина с 13 декабря есть уже в этом списке, и мы этому очень рады. А что будет дальше? У нас в Канаде очень сложный процесс, который для нас очень важен, чтобы контролировать экспорт оружия. Мы очень серьезно к этому относимся, потому что это большая ответственность и нашего правительства, и меня лично - я подписываю все заявления, которые позволяют экспорт оружия. Надо, прежде всего, чтобы была просьба на покупку оружия, а потом начинается процесс. До этого момента, только с 13 декабря, еще не было никаких просьб, процесс еще не начался", - отметила Фриланд.

Как сообщал УНИАН, Канада внесла Украину в контрольный перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие (Automatic Firearms Country Control List).

Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.

Президент Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за поддержку в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, которым разрешено экспортировать оружие.