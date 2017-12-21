Марчук: без СЦКК невозможно отвести войска от поврежденных объектов инфраструктуры для ремонта

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявляет, что без участия Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) невозможно отвести воинские подразделения сторон от поврежденных объектов гражданской инфраструктуры для их ремонта. Об этом Марчук сообщил в социальной сети Facebook.

Читайте такжеВыход России из СЦКК грозит срывом "рождественского перемирия" на Донбассе - МарчукОн рассказал, что СЦКК среди прочего имел функции по согласованию решения проблем в интересах гражданского населения, а именно ремонта объектов критической инфраструктуры жизнеобеспечения. Для того чтобы начать ремонт любого объекта, который располагается вдоль линии разграничения, сначала нужно подать заявку в СЦКК.

"Украинские и российские военные в СЦКК рассматривают заявку и согласовывают с военными вертикалями сторон. И если принимается положительное общее решение о полном гарантированном прекращении огня на этом участке... тогда патруль ОБСЕ и совместный российско-украинский патруль СЦКК выезжают на место, а это значит, что на время их пребывания там прекращается огонь с обеих сторон. После 1-2 дневного режима тишины, за которым наблюдает СММ ОБСЕ и совместный патруль СЦКК, заводятся саперы (иногда с обеих сторон), которые должны разминировать разрушенный объект ремонта и всю прилегающую территорию", - сообщил Марчук.

"Гораздо сложнее решается проблема разведения военных подразделений на необходимую дистанцию от этих объектов для создания зоны безопасности вокруг них, ведь никакой гражданский персонал не согласится на них работать. Без СЦКК эта проблема тоже не решается", - отметил Марчук.

Также он сказал, что есть еще немало других более острых проблем, где участие совместных патрулей СЦКК крайне необходимо. Марчук подчеркнул, что все российские офицеры в СЦКК не имели личного оружия.

"Россияне давно угрожали своим выходом из СЦКК, чтобы вывести нас на прямые переговоры с ОРДЛО. И условия, которые они выставляют, для нас не новы. В Минске мы не раз вели с ними дискуссии по этому поводу. Они явно надуманные. Действительно, статус СЦКК специфичен. Для тех, кто мыслит категориями Второй мировой войны, это фантастика. Для этой логики фантастикой является и сам факт переговоров с агрессором во время его агрессии. Не говоря уже о феномене Нормандской четверки, в которую входят глава государства агрессора и глава государства объекта агрессии. Но таков сегодня мир и такова сегодня война", - заявил Марчук.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своих представителей в СЦКК из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным.

Также в МИД РФ отметили, что еще одной причиной отзыва российских офицеров из СЦКК является введение Украиной с 1 января 2018 года нового порядка въезда и пребывания граждан России.

В МИД Украины считают, что это решение РФ существенно подрывает Минские соглашения.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.

20 декабря представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук сообщил, что Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определенных условиях: «утверждение положения о СЦКК, их статус, гарантии безопасности и т.д.».