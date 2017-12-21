Марчук: россияне из СЦКК имели возможность влиять на ОРДЛО

Представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) содержится за счет Украины. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"СЦКК содержится за счет Украины, Украина также организует безопасность офицеров Центра, которые не имеют оружия", - сообщил Марчук.

Он напомнил, что эта структура была создана по решению президентов Украины и России в сентябре 2014 года для реализации Минских соглашений.

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"Состав СЦКК - это военные, возглавляемые генералами из Украины и России, причем россияне имеют полномочия вмешиваться и влиять на ОРДО-ОРЛО, а украинские военные - на украинские войска через штаб АТО", - пояснил Марчук.

Он сказал, что, когда идет война и гибнут люди, необходимо договариваться, как технологически выполнить решение лидеров «нормандской четверки».

"Большое недоверие сторон производит и микроскопические нарушения договоренностей, и принципиальные", - заявил Марчук.

"Военные с военными общаются. Они находятся в Соледаре вместе, их командиры контактируют. Наша сторона быстро передает, что с той стороны начинается обстрел, и наш генерал говорит россиянину: слушай, там ваши нарушают. И одно дело, когда это ОБСЕ зафиксировала и больше ничего, а другое - когда договариваются. Потому что тогда, когда будет наоборот, то также надо будет обращаться", - сказал Марчук.

По его словам, СЦКК позволял и давал возможность влиять на ситуацию.

"Не говоря о таких вещах, как разминирование критически важных объектов жизнеобеспечения. Чтобы разминировать некий объект, который обеспечивает, например, водой или газом тысячи людей по обе стороны линии фронта, нужно обратиться в СЦКК в Соледар, сделать заявку. Только СЦКК может обеспечить там режим тишины, потому что они в контакте с военными, может завезти саперов, разминировать. Это имеет колоссальное значение для миллионов людей", - отметил представитель Украины.

Также он сказал, что теперь СЦКК фактически не действует, потому что 75 российских офицеров из СЦКК покинули линию соприкосновения и общую базу в Соледаре.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в МИД РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих» к российским военным.

20 декабря в Минске состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По итогам встречи стало известно, что участники ТКГ и представители контролируемых Россией боевиков договорились о перемирии, которое должно начаться с полуночи 23 декабря.

Спецпредставитель действующего руководителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что участники ТКГ выступили за введение дисциплинарных мер, если стороны будут нарушать "рождественское перемирие".