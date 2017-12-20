Еврокомиссия опубликовала отчет по механизму приостановления безвиза: выдвинула шесть требований к Украине

Украина соответствует требованиям, необходимым для продолжения работы безвизового режима, но в ряде областей необходимо предпринять действия.

Об этом говорится в докладе Европейской Комиссии, распространенном в среду в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Доклад показывает, что в то время, как страны продолжают выполнять требования по либерализации визового режима, для сохранения их стабильного выполнения в ряде конкретных областей необходимы действия, - отметили в ЕК.

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В сообщении подчеркивается, что доклад касается таких сфер, как нелегальная миграция и реадмиссия, борьба с коррупцией и отмывание денег, а также общественного порядка и безопасности.

Комиссия будет докладывать Европейскому парламенту и Совету о непрерывном выполнении требований по либерализации визового режима в 2018 году.

В свою очередь, "Европейская правда" сообщает, что в своем отчете Еврокомиссия выдала шесть требований к Украине:

- усиление сотрудничества с соответствующими учреждениями ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции;

- кампании по информированию об обязанностях и правах в рамках безвизового режима;

- обеспечение независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных реформ, в частности путем создания независимого и высшего специализированного антикоррупционного суда согласно выводу Венецианской комиссии и украинского законодательства;

- немедленно восстановить авторитет НАПК и создать эффективную систему верификации электронных деклараций;

- отменить поправки относительно электронного декларирования антикоррупционных активистов;

- усилить усилия по борьбе с организованной преступностью, в том числе путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию.

Как сообщал УНИАН, 11 июня 2017 официально заработал режим безвизового въезда для граждан Украины в страны Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии и включая четыре шенгенские государства - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Безвизовый режим позволяет украинцам, имеющим биометрические загранпаспорта, находиться и свободно передвигаться по странам Европы не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Совет ЕС утвердил новых механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами в феврале этого года.