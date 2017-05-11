В Совете ЕС назвали условия возможного приостановления безвиза с Украиной
В случае возникновения с Украиной серьезных проблем в сфере миграции или безопасности ЕС может применить механизм временной приостановки действия безвизового режима.
В Совете Европейского Союза заявляют, что принятие безвизового режима для граждан Украины является важным событием, которое укрепит связи между народами.
Соответствующий комментарий министра внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абелы был распространен в четверг после завершения принятия Советом этого решения, сообщает собственный корреспондент УНИАН.
Читайте такжеПорошенко заявил о многочисленных попытках РФ заблокировать в Евросоюзе предоставление Украине безвиза
«Принятие положения о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между народами Украины и ЕС», - считает он.
Абела подчеркнул, что это решение стало возможным потому, что Украина завершила необходимые реформы в целом ряде областей, в том числе в сфере миграции, общественного порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав.
Министр также отметил, что в случае возникновения с Украиной серьезных проблем в сфере миграции или безопасности ЕС может применить пересмотренный механизм временной приостановки действия безвизового режима.