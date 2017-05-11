В Совете ЕС назвали условия возможного приостановления безвиза с Украиной

В Совете Европейского Союза заявляют, что принятие безвизового режима для граждан Украины является важным событием, которое укрепит связи между народами.

Соответствующий комментарий министра внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в ЕС Мальты Кармело Абелы был распространен в четверг после завершения принятия Советом этого решения, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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«Принятие положения о либерализации визового режима для граждан Украины является важным событием, которое будет способствовать укреплению связей между народами Украины и ЕС», - считает он.

Абела подчеркнул, что это решение стало возможным потому, что Украина завершила необходимые реформы в целом ряде областей, в том числе в сфере миграции, общественного порядка и безопасности, внешних отношений и основных прав.

Министр также отметил, что в случае возникновения с Украиной серьезных проблем в сфере миграции или безопасности ЕС может применить пересмотренный механизм временной приостановки действия безвизового режима.