У Саакашвили прокомментировали его письмо к Порошенко, обнародованное Банковой
У Саакашвили считают "слабой позицией" публикацию этого письма.
Пресс-служба лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили подтвердила подлинность письма, которое опубликовал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украину. То, что Банковая опубликовала это письмо - это слабая позиция", - считают представители Саакашвили, передает "Украинская правда".
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По утверждениям пресс-службы политика, благодаря публикации письма хотели дискредитировать лидера "РНС".
"Они пытались дискредитировать Михеила Саакашвили с помощью "утечек" информации вроде бы он просил прощения и обещал снять палатки возле ВР и прекратить марши. Так вот это все ложь", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко обнародовал письмо экс-председателя Одесской областной государственной администрации, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили к президенту Украины Петра Порошенко.