Тымчук рассказал о новой стратегии Путина на Донбассе

Нардеп, руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал о трех причинах вывода российских офицеров из состава СЦКК.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Во-первых и главное – "ответ" на новый мощный пакет санкций, который готовят США с февраля 2018-го. Ответ чисто в стиле (президента РФ Владимира – ред.) Путина, т.е. ассиметрично и в виде прямого шантажа: мол, будете кошмарить – будет эскалация на Донбассе и срыв Минска (а Запад, как известно, цепляется за минские договоренности никак не меньше россиян, постоянно утверждая, что "альтернативы Минску нет")", -начал Тымчук.

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Он также считает, Россия хочет ухудшить ситуацию на Донбассе, чтобы потом "помочь ее решить" со своим вариантом миротворческой миссии.

"Во-вторых, попытка протянуть свою версию миротворческой миссии на Донбассе: уход россиян из СЦКК на фоне нынешней активизации российских оккупационных войск сразу на нескольких участках фронта на Донбассе, по задумке Путина, должно привлечь внимание Запада именно к линии разграничения сторон (где Москва, как известно, и предлагает разместить миротворцев), и заставить "забыть" о неконтролируемом участке госграницы с РФ", - продолжил Тымчук.

Нардеп добавил, что еще одной идеей Путина является легитимизация боевиков.

"В-третьих и на закуску, отзыв офицеров ВС РФ из СЦКК делает Совместный центр по сути еще одним инструментом "легализации" "ЛДНР" (вчерашнее заявление "1 АК ДНР" о том, что после отъезда россиян "представители ДНР будут продолжать работать в СЦКК"). Т.е. в СЦКК, по задумке Москвы, останутся "один на один" представители украинской стороны и "ЛДНР", - написал он.

Тымчук считает, что из-за подобного решения России стоит ожидать ухудшения ситуации на Донбассе, но, вероятно, это повлечет за собой усиления антироссийских санкций.

"Путин поймет только такой подход. С шантажистами, понимающими только язык силы и ультиматумов, диалог надо вести соответствующим образом", - закончил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, МИД России заявил, что РФ прекращает работу своего представительства в СЦКК на Донбассе, российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «пренебрежительного отношения украинских военнослужащих».