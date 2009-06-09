Литвин сдал Тимошенко: ему предлагали расслабиться

Глава Верховной Рады Владимир Литвин утверждает, что проект Конституции, опубликованный в СМИ, был согласован БЮТ и Партией регионов.

Об этом он сказал в ответ на вопрос о том, что после срыва договоренностей БЮТ начал открещиваться от авторства опубликованных изменений в Конституцию.

"Это был согласованный проект между двумя политическим силами и это правда, которую знают все. Правда, после того начались расследования, откуда произошла утечка этих документов в СМИ", - сказал спикер, добавив, что и к Блоку Литвина предъявили претензии в "сливе" информации.

Литвин также рассказал, что документ, который БЮТ и Партия регионов принесли ему на ознакомление, несмотря на неприемлемость положений, которые содержались в нем, "с юридической точки зрения был выписан безупречно".

"Мне сказали так: "Вы можете с ним (документом) ознакомиться, но ни одного изменения, ни одной запятой внести нельзя, потому как все согласовано", - рассказал глава Верховной Рады.

"Технически, с юридической точки зрения, он выписан безупречно под ту цель, которую определили, и потому прочитать можно, получить наслаждение и расслабиться, так как изменений никаких быть не может", - добавил он.

Вместе с тем, по словам Литвина, после ознакомления с нормами об избрании президента в парламенте и пролонгации полномочий депутатов, он заявил инициаторам, что "они должны отдавать себе отчет, что будут ездить лишь по безграничному простору Советского Союза, поскольку в цивилизованную Европу их не пустят".

Украинская правда