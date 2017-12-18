НАПК заподозрило семерых бывших чиновников ГФС в сокрытии своих доходов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило выводы о нарушениях, связанных с коррупцией, в отношении семи бывших работников Государственной фискальной службы. Такая информация содержится в выводах НАЗК, сообщает Радио Свобода.

В частности экс-налоговикам инкриминируется часть 1 статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное непредставление декларации следующего года после увольнения.

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Чиновники, которые были уволены в течение 2016 года, должны были подать свои декларации в 2017 году. Однако не сделали этого.

В Национальном антикоррупционном агентстве отметили, что все материалы в отношении бывших чиновников ДФС переданы в главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

В конце прошлого месяца пресс-служба НАПК распространила информацию, что в целом утвержден 113 решений о результатах осуществления полных проверок электронных деклараций.

Предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции», или умышленное непредоставление субъектом декларирования указанной декларации карается штрафом от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.