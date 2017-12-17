Послы Канады и Британии осудили попытку сторонников Саакашвили занять Октябрьский дворец
Протестующие, пытаясь попасть в Октябрьский дворец в Киеве, выломали двери и разбили окна. При этом во дворце проходит концерт, на который пришли с детьми.
Посол Канады в Украине Роман Ващук осудил попытку сторонников Саакашвили захватить Октябрьский дворец.
"Попытки захвата и уничтожения публичных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написал посол в своем Twitter.
Attempts to seize and damage public buildings are an abuse of the right to peaceful protest / Попытки захвата и уничтожения публіних зданий - это злоупотребление правом на мирный протест. https://t.co/1dZIBMX23O— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) December 17, 2017
Своего канадского коллегу поддержала и посол Великобритании Джудит Гоф, заявив, что полностью с ним соглашается.
I completely agree with my Canadian colleague. Попытки захвата и уничтожения публичных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест https://t.co/iNEXse9wt9— Judith Gough (@JudithGoughFCO) December 17, 2017
Как известно, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили в воскресенье после участия в "Марше за импичмент" и выступления на вече в центре Киева заявил, что в Октябрьском дворце на вул. Институтской будет обустроено "координационный штаб".
Протестующие, пытаясь попасть в Октябрьский дворец в Киеве, выломали двери и разбили окна. При этом во дворце проходит концерт, на который пришли с детьми.
Организаторы акции призывали людей пойти на Майдан и не обустраивать в Октябрьском штаб. Однако 200-300 протестующих остались и бросали в правоохранителей пластиковые бутылки с водой и петарды.