Послы Канады и Британии осудили попытку сторонников Саакашвили занять Октябрьский дворец

19:05, 17 декабря 2017
Политика
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Протестующие, пытаясь попасть в Октябрьский дворец в Киеве, выломали двери и разбили окна. При этом во дворце проходит концерт, на который пришли с детьми.

Иллюстрация / REUTERS

Посол Канады в Украине Роман Ващук осудил попытку сторонников Саакашвили захватить Октябрьский дворец.

"Попытки захвата и уничтожения публичных зданий - это злоупотребление правом на мирный протест", - написал посол в своем Twitter.

Своего канадского коллегу поддержала и посол Великобритании Джудит Гоф, заявив, что полностью с ним соглашается.

Как известно, лидер "Движения новых сил" Михеил Саакашвили в воскресенье после участия в "Марше за импичмент" и выступления на вече в центре Киева заявил, что в Октябрьском дворце на вул. Институтской будет обустроено "координационный штаб".

Протестующие, пытаясь попасть в Октябрьский дворец в Киеве, выломали двери и разбили окна. При этом во дворце проходит концерт, на который пришли с детьми.

Организаторы акции призывали людей пойти на Майдан и не обустраивать в Октябрьском штаб. Однако 200-300 протестующих остались и бросали в правоохранителей пластиковые бутылки с водой и петарды.

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