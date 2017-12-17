Штурм Октябрьского: полиция открыла два производства, Саакашвили обвинил правоохранителей в провокациях

В связи с событиями возле Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) в Киеве открыто уголовное производство по двум статьям.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что на данный момент возле Октябрьского дворца общественный порядок и безопасность обеспечивают около тысячи правоохранителей и военнослужащих Нацгвардии, а внутри здания находятся несколько сотен граждан, в частности, с детьми.

«Следователи квалифицировали происшествие по двум статьям Уголовного кодекса по ст. 15, ст. 341 (покушение на захват государственных или общественных зданий или сооружений), а также по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершение подобных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», - говорится в сообщении.

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В ведомстве напомнили, что сегодня в центре Киева проводились заранее заявленные массовые мероприятия. Акцию сопровождали около тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Они сопровождали участников мероприятия от места сбора в парке Шевченко до Крещатика и Октябрьского дворца.

«Возле Октябрьского дворца участники акции бросали петарды, применили пиротехнику, пытаясь прорваться внутрь дворца, совершили потасовку с правоохранителями, повредили двери здания. На тот момент в здании находилось около 800 зрителей, в том числе и дети», - отметили в Нацполиции.

В ведомстве заверяют, что со стороны правоохранителей есть пострадавшие от отравления неизвестным веществом.

«Со стороны участников мероприятия в настоящее время такая информация официально по линии «102» не поступала. На данный момент задержанных нет. Правоохранители документируют все действия. По каждому такому факту будет дана правовая оценка», - добавили в Нацполиции.

Михеил Саакашвили обвинил правоохранителей в провокациях возле Международного центра культуры и искусств (Октябрьский дворец) на ул. Героев Небесной сотни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления перед митингующими на площади Конституции возле Верховной Рады Украины.

«Когда мы собирались уже разойтись, ко мне поступило сообщение, что можно было взять комнату в Октябрьском дворце и провести туда жен политзаключенных наших военных, зайти туда, провести мероприятие и после этого двигаться к Верховной Раде. По дороге мы все туда пошли. Там нам вместо администрации (дворца) встретила полиция. Очень много их было, они были полностью экипированы, вооружены до зубов, и они устроили стычки, и они устроили провокации», - заявил Саакашвили.

«Я с полной ответственностью заявляю, что никаких планов захвата Октябрьского дворца у нас не было, никаких планов насильственных действий у нас нет и не было. Я осуждает любые попытки захвата зданий, я осуждаю любую провокацию. И я осуждаю любое насилие, спровоцированное кем-либо, в том числе и со стороны власти», - подчеркнул лидер «Движения новых сил».

Он подчеркнул, что акция «Марш за импичмент» носит мирный характер, и никто не собирается готовиться к насильственным действиям.

По его словам, все намерения организаторов акции «Марш за импичмент» относительно требования усиления борьбы с коррупцией будут только мирными.

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«Я открещиваюсь от любых попыток разбивать окна, захватывать здания, заводить туда насильственно людей», - заверил Саакашвили.

После выступления на сцене на площади Конституции он покинул территорию палаточного городка возле парламента и сейчас движется с часттю активистов по улице Грушевского.

Также он сообщил, что отдельно организаторы акции «Марш за импичмент» сообщат о следующем плане действий на вторник, 19 декабря, а также на воскресенье, 24 декабря.

Как сообщал УНИАН, участники акции «Марш за импичмент» пытались прорваться внутрь Октябрьского дворца, чтобы обустроить там свой штаб, но на их пути стали правоохранители. Между митингующими и правоохранителями произошла потасовка.

Саакашвили призвал не поддаваться на провокации и заявил, что «насилие - это не наш путь». По его словам, нет смысла пробиваться в Октябрьский дворец, поскольку это может спровоцировать насилие. Он призвал своих сторонников идти к Верховной Раде.