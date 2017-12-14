В Конгрессе США рекомендуют принять закон о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рекомендовал нижней палате американского парламента принять законопроект о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США в социальной сети Facebook.

«Комитет по иностранным делам Палаты представителей рассмотрел и рекомендовал к принятию проект закона 2017 года о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности», - говорится в сообщении.

Этот законопроект определяет, что политикой США является оказание помощи правительству Украины в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности.

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В частности, речь идет о таких направлениях, как установка более современных обновлений по безопасности на компьютерах органов государственной власти, в том числе систем программной защиты, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры Украины; уменьшение зависимости Украины от российских технологий; содействие расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию киберугрозам, а также развитию нашей страной собственных возможностей в сфере кибербезопасности.

Кроме того, в документе подтверждается верность Соединенных Штатов Америки Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества с НАТО.

«Реализация этой законодательной инициативы станет важным вкладом в борьбу Украины с продолжающейся гибридной войной РФ, частью которой является осуществление кибератак против нашего государства», - отметили украинские дипломаты.

Соавторами документа выступили члены Конгрессового украинского кокуса, конгрессмен-демократ Брендан Бойл и конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик.