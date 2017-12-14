США помогут Украине защититься от хакеров

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам сегодня рассмотрит законопроект о Сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности. Об этом сообщается на сайте Комитета, передает Голос Америки.

Читайте такжеПентагон выделил миллионы на улучшение военной ИТ-инфраструктуры в УкраинеЗаконопроект, представленный в Конгресс в апреле этого года, ставит цель поддержать сотрудничество США и Украины, а также установить обязательные отчеты исполнительной власти США перед Конгрессом относительно сотрудничества в этой сфере.

Поддержка в сфере кибербезопасности также соответствует намерениям, заверенным в Будапештском меморандуме, отмечается в законопроекте.

Еще во время выборов 2014 года в Украине, хакеры провели атаку на инфраструктуру голосования с целью помешать демократическим выборам; в 2015 году – было проведено враждебное вмешательство в деятельность поставщиков электроэнергии, что привело к отключениям энергоснабжения. После усиления кибернападений на критическую инфраструктуру страны в 2017 году, включая железные дороги, биржи и крупнейший аэропорт, президент Порошенко заявил: "киберпространство стало еще одним полем боя за независимость государства", - напоминают авторы законопроекта.

Генеральный секретарь НАТО отреагировал на хакерское нападение с использованием вируса "Петя": "Кибернападения подчеркивают важность поддержки НАТО в Украине для укрепления кибербезопасности".

США помогают Украине укрепить кибербезопасность и выявлять уязвимые места для хакерских нападений.

В сентябре 2017 года был проведен первый двусторонний диалог между США и Украиной в Киеве,посвященный вопросам кибербезопасности. Соединенные Штаты также объявили о выделении дополнительной помощи Украине для кибербезопасности, что составит $5 млн, говорится в законопроекте.