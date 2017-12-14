Путин снова обвинил Украину в медленности Минского процесса

Президент России Владимир Путин снова заявил, что Минский процесс буксует по вине Украины.Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

Читайте такжеПутин признал США полноценным участником переговоров по Донбассу«По поводу минского формата и его эффективности – она, конечно, низкая и, на мой взгляд, прежде всего из-за реконструктивной позиции сегодняшней киевской власти», -отметил Путин.

По его убеждению, у Украины «нет никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может стать реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины».

Он добавил, что этот закон до сих пор не введён в действие под разными предлогами.