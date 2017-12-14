Путин снова обвинил Украину в медленности Минского процесса
По его мнению, у Украины нет желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может стать реализация договора об особом статусе Донбасса.
Президент России Владимир Путин снова заявил, что Минский процесс буксует по вине Украины.Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.
Читайте такжеПутин признал США полноценным участником переговоров по Донбассу«По поводу минского формата и его эффективности – она, конечно, низкая и, на мой взгляд, прежде всего из-за реконструктивной позиции сегодняшней киевской власти», -отметил Путин.
По его убеждению, у Украины «нет никакого желания начать настоящий политический процесс, завершением которого может стать реализация договора об особом статусе Донбасса, который закреплен в соответствующем законе Украины».
Он добавил, что этот закон до сих пор не введён в действие под разными предлогами.