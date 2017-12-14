Путин признал США полноценным участником переговоров по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты Америки являются полноценными участниками переговорного процесса по Украине.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

«Соединенные Штаты, по сути, являются полноценными и полноправными участниками процесса урегулирования (ситуации на Донбассе), вне зависимости от того, находятся они в рамках «нормандского формата» или нет. Они очень глубоко вовлечены и в курсе всех происходящих там событий», – сказал Путин.

При этом он заявил, что не против включения США в «нормандский формат», но такое решение зависит не от РФ.