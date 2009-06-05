Колесников предложил Тимошенко перевести Луценко в Укрспирт

Партия регионов категорически настаивает на том, чтобы Юрий Луценко не был участником коалиции. Об этом сообщает "Украинская правда". Это требование периодически возникает за переговорным столом. Регионалы настаивают на том, чтобы Луценко освободил министерское кресло.

"Юлия Владимировна, если вы беспокоитесь о судьбе Луценко, то мы за счет квоты Партии регионов можем предложить ему возглавить "Укрспирт", - предложил Борис Колесников во время очередных попыток Тимошенко навязать кандидатуру его заклятого врага.

На недоумение Тимошенко и последовавший вопрос "Почему?" Колесников ответил: "Потому что он главный дегустатор в нашей стране!"

По последней информации, Юлии Тимошенко удалось отстоять руководителя МВД в обмен на то, что Луценко введет в будущий мега-союз как минимум 10 членов своей группы.

Как альтернатива, МВД может возглавить Александр Турчинов или человек, рекомендованный регионалом Николаем Джигой. Правда, последний случай будет означать, что МВД становится квотой Януковича, а это тянет за собой пересмотр уже согласованной Конституции.