Климкин: Украине уже ничего не мешает получать оружие из Канады

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украине уже ничто не мешает получать оружие из Канады. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

"Теперь ничто не мешает получать оружие из Канады. Спасибо премьер-министру Джастину Трюдо, дорогой Христе Фриланд (главе МИД Канады - УНИАН) и министру обороны Харджиту Саджану за дружественную и солидарную позицию в отношении Украины!", - написал министр.

Как сообщал УНИАН, Канада внесла Украину в контрольный перечень иностранных государств, которым разрешено поставлять огнестрельное оружие.

«В Контрольный перечень стран автоматического огнестрельного оружия (Automatic Firearms Country Control List) вносится правка путем добавления следующей страны в алфавитном порядке: Украина», - сообщает официальное издание правительства Канады Canada Gazette.

Читайте такжеУкраина уже получает от США оперативно-тактическое оружие - Чалый

Это решение уже вступило в силу после официальной регистрации.

Президент Петр Порошенко поблагодарил США и Канаду за поддержку в сфере безопасности, в частности, за включение Канадой Украины в список стран, которым разрешено экспортировать оружие.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, в котором предусматривается выделение 350 млн долларов для оказания Украине помощи в сфере безопасности и меры по противостоянию российской агрессии.