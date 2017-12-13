Более 1200 допрошенных и ни одного подозрения: СБУ заверила, что расследует покушение на Шокина

СБУ продолжает расследовать покушение на бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, однако оснований для сообщения кому-либо подозрения на сегодняшний день нет. Об этом говорится в сегодняшнем ответе Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ на запрос УНИАН от 22 ноября 2017 года.

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"Следственным отделом Главного управления СБ Украины в г. Киеве и Киевской области расследуется уголовное производство по факту совершения 02.11.2015 года выстрелов в окно рабочего кабинета Шокина В.Н., расположенного в административном здании Генеральной прокуратуры Украины (г. Киев, ул. Резницкая, 13/15), по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 ("Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля") Уголовного кодекса Украины", - говорится в ответе.

В СБУ сообщили, что в рамках расследования уголовного производства проведены: осмотры места происшествия и помещений, 8 следственных экспериментов, 12 судебных экспертиз (трасологических, баллистических, металлов и сплавов, автотехнических); допрошено более 1200 свидетелей.

В спецслужбе добавили, что "продолжается досудебное расследование и принимаются все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на установление лица (лиц), совершившего преступление. По состоянию на 13.12.2017 года основания для сообщения о подозрении отсутствуют".

Как сообщал УНИАН, 3 ноября 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о совершении покушения на тогдашнего генпрокурора Шокина. Как сказал Матиос, открыто уголовное производство по ст. 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на государственного деятеля).

По информации правоохранителей, рабочий кабинет Шокина был обстрелян 2 ноября 2015 года около 22.00. В результате обстрела никто не пострадал.

1 декабря 2016 года руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григорий Остафийчук сообщил, что по делу о покушении на Шокина сегодня подозреваемых нет. "Допрошены более тысячи человек, проведен ряд экспертиз - трасологических, баллистических и других. К сожалению, подозрение некому сообщать", - сказал он.

По словам Остафийчука, следствие проанализировало записи с видеокамер в Печерском районе столицы, но их низкое качество не позволяет идентифицировать автомобили. Поэтому, добавил он, следствие во всех областях страны проверяет возможную причастность к этому преступлению владельцев автомобилей марки Toyota Land Cruiser 200 черного цвета. «Возможно, мы сейчас делаем дурную работу, но отрабатываем всех, а это тысячи людей, которые являются владельцами двухсотых «Тойота Ленд Крузер» черного цвета», - сказал Остафийчук.

Он объяснил, что, поскольку дело является фактовым, то сроки досудебного следствия не ограничены одним годом.

Напомним, УНИАН неоднократно отправлял в СБУ запросы по стадии расследования дела Шокина. В ведомстве на запросы не отвечали. Через два года после покушения на генпрокурора корреспонденты УНИАН решили посмотреть, чем занимается в своем рабочем кабинете нынешний генпрокурор - Луценко, вооружившись новейшими тепловизором последней модели.