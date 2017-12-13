От исторических конфликтов между Украиной и Польшей выиграет только Россия – Порошенко
По словам Порошенко, у него и его коллеги "абсолютно четкое понимание, кому играет на руку конфликт между Украиной и Польшей относительно исторических вопросов.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает Россия.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Харькове.
«Любое разрушение памятников является вандализмом и то, что происходит с украинской стороны, любые акты против памятников - они будут восстановлены местными властями или уже восстановлены. Мы должны найти историческую правду, запустить процесс эксгумации», - заявил он.
«У нас есть абсолютно четкое понимание - и у меня, и у господина президента (Польши Анджея Дуды - УНИАН) - от исторических конфликтов между Украиной и Польшей выигрывает одна сторона и это не Украина, не Польша, а Россия», - добавил президент.