Порошенко договорился с президентом Польши о сокращении "черных списков"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что договорился с польским коллегой о сокращении перечня лиц, которым запрещен въезд в Польшу и Украину.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Харькове.

«Мы должны найти абсолютно четкий путь выхода из этой ситуации. Поэтому мы приняли решение о повышении уровня и перезагрузке Комиссии (по историческим вопросам - УНИАН), поэтому мы приняли решение о том, что она в кратчайшие сроки должна собраться, выработать и дать «зеленый свет» эксгумации», - заявил он

«Мы договорились сократить перечень лиц, которым запрещен въезд в наши страны, и сделать несколько других вещей, которые снизят уровень напряженности в этих чувствительных вопросах», - добавил глава государства.

По словам Порошенко, историю необходимо оставить историку, а «политики должны заниматься будущим».