Украина и Польша создадут комиссию по сотрудничеству в исторических вопросах

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах по повышению уровня комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах. Теперь украинско-польскую комиссию будут представлять вице-премьер-министры стран.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Республики Польша Анджеем Дудой сегодня в Харькове.

«Мы договорились с господином президентом Польши Анджеем Дудой – УНИАН) в ближайшее время повысить уровень комиссии по сотрудничеству в исторических вопросах, обратиться к наших правительств. Уровень комиссии должен быть на уровне вице-премьер-министров. С нашей стороны мы предполагаем, что будет вице-премьер Розенко», - заявил президент Украины.

Порошенко выразил уверенность, что удастся достичь достаточно быстрого и значительного прогресса в этом направлении.

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«Мы ожидаем, что комиссия соберется в ближайшее время, и вследствие эффективной разговора мы сможем, наконец, дать зеленый свет для продолжения процесса научного изучения, эксгумации, сохранение памятников, недопущения вандализма», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пришел к общему мнению с президентом Польши Анджеем Дудой, что история не должна влиять на стратегический характер украинско-польских отношений.