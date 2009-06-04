Ющенко нашел замену объявленному в розыск замглавы СБУ

Президент Виктор Ющенко своим указом № 411/2009 от 4 июня освободил Дурдинца Тиберия Юрьевича от должности заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Другим указом от сегодняшнего числа за номером 413/2009 Президент назначил на место Дурдинца - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины - Грицака Василия Сергеевича, которого в этот же день освободил от должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Тексты указов обнародованы на официальном интернет-сайте Президента.

Как сообщалось, 19 мая Дурдинца в соответствии с постановлением Генеральной прокуратуры и решения Печерского райсуда Киева объявили в международный розыск.

Генпрокуратура возбудила против экс-заместителя главы СБУ уголовное дело по ст.382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения). 11 мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на арест Дурдинца в связи с тем, что он не выполняет решения Окружного админсуда суда о признании незаконным его назначения на должность заместителя председателя СБУ.