"По приказу Путина": Кремль "из гуманитарных соображений" обеспокоился заявлениями Саакашвили

В Кремле заявили, что «из гуманитарных соображений» «обеспокоены» заявлениями экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили о том, что в Украине его преследуют по приказу президента РФ Владимира Путина. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Саакашвили о том, что если украинские правоохранители докажут, что он агент ФСБ, то Путин согласится обменять его на пленных украинцев и пришлет за ним самолет.

«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. Конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», - сказал Песков.

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На вопрос, если потребуется эвакуация Саакашвили с территории Украины «из гуманитарных соображений», может ли в этом поучаствовать Москва, Песков сказал: «Оставляю это без ответа».

Как сообщалось, вчера во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения Саакашвили заявил, что он не задержанный, а военнопленный.

"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену. Я считаю себя пленником олигархата Украины и Путина. Я военнопленный. Реально. Потому что они ведут войну против Украины", - сказал Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

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Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

Вчера, 11 декабря, Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Также 5 декабря, когда силовики провели обыски в его квартире, Саакашвили заявил, что его пытаются похитить по приказу Путина.