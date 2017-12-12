Луценко заявил о давлении на него в связи с делом Саакашвили

09:21, 12 декабря 2017
Политика
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Генпрокурор пожаловался, что на него оказывалось "колоссальное давление", чтобы он "закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили".

фото УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о давлении на него в связи с делом против экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили, которого обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, ссылаясь на слова Луценко.

"Думаю, что сейчас дело разваливают исключительно политизацией этого дела. На меня последнюю неделю оказывается колоссальное давление, чтобы я закрыл глаза на то, что позволяет себе апатрид Саакашвили", - отметил он.

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При этом Луценко заявил, что "государство, которое не умеет защищать себя от планов ФСБ и банды Януковича, обречено на развал".

"Я буду защищать свое государство, даже если речь идет о Саакашвили, с которым меня связывают многие годы довольно теплых отношений. Он преступил красную черту. Не имеет права никто из тех, кто любит Украину, брать деньги Януковича для свержения власти", - подчеркнул он.

Луценко убежден, что если бы Саакашвили был невиновным, то сотрудничал бы со следствием.

"Я уверен, что доказательная база у нас имеется. Если бы было не так, Саакашвили не убегал бы панически постоянно с допросов, а наоборот спокойно ходил бы на них", - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили был задержан 8 декабря в Киеве.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его сообща совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28 ), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.

Вчера, 11 декабря, Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство прокурора, который просил избрать Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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