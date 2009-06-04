Ющенко открыл совещание: в этом зале собрались худшие банкиры Украины...

Служба безопасности Украины заявляет о злоупотреблениях крупных розничных торговых сетей при операциях с наличностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, выступая сегодня на совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере.

Он отметил, что вопросы, касающиеся обналичивания, сегодня являются очень важными для экономики, в связи с чем находятся на постоянном контроле СБУ.

«Наибольшее внимание мы уделяем крупным сетям розничной торговли - это «Фокстрот», CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют наличность к вам на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, обращаясь к присутствующим банкирам.

Также он сообщил, что в отношении должностных лиц некоторых банков возбуждены уголовные дела относительно попытки выведения средств вкладчиков.

«Надра банк», «Трансбанк» и другие – это те люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они пытались реализовать схемы выведения вкладов населения за границу», - сообщил глава СБУ.

Стоит отметить, что, открывая данное совещание, Президент негативно высказался о банках, которые принимали участие в разного рода схемах тенизации.

«В этом зале собрались самые худшие банкиры Украины, которые являются карманом теневого сектора», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, за прошлый год тенезация украинской экономики повысилась на 2,3%, в чем, к сожалению, немалая заслуга и банковского сектора. Так, Президент сообщил, что счета одной из криминальных группировок, через которые осуществлялась конвертация денежных средств, были открыты в «Партнер-Банке».

"Преступная группировка, которая создала незаконный механизм перевода безналичных средств в наличные и выведения их за границу с использованием расчетных счетов, открывала счета коммерческих структур в обществе «Партнер-Банка», - сообщил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, ущерб государству, нанесенный деятельностью данной криминальной группировки, превышает 1 млрд. грн.

Президент предостерег банкиров от участия в криминальных схемах, в частности заявил, что им не стоит «играть» с валютным рынком.