Саакашвили пересадили со скамьи подсудимых за стеклом к адвокатам

В Печерском районном суде Киева экс-президента Грузии Михеила Саакашвили пересадили со скамьи подсудимых за стеклом на скамью к адвокатам.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед началом рассмотрения дела адвокаты экс-президента Грузии зачитали ходатайство, чтобы при рассмотрении дела Саакашвили сидел рядом с ними. «Просим освободить Саакашвили из клетки-аквариума. Считаем, что он не является преступником, и пребывание в таких условиях унижает его честь и достоинство. Ходатайствуем, чтобы он находился рядом со своими адвокатами», - заявил адвокат Руслан Чернолуцкий.

Судья удовлетворила ходатайство, и теперь Саакашвили находится на скамье рядом со своими защитниками.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.