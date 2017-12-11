Суд избирает меру пресечения для Саакашвили (видео)

В Печерском районном суде города Киева около 12:30 началось судебное заседание по избранию меры пресечения экс-президенту Грузии, лидеру «Движения новых сил» Михаила Саакашвили. Как передает корреспондент УНИАН, перед началом заседания в зале образовалась давка из-за того, что недостаточно места в помещении.

Судья призвал всех соблюдать порядок, чтобы можно было проводить заседания.

В ходе заседания защита Саакашвили просила отвода прокуроров, однако суд им отказал.

Так же политика хотели взять на поруки 10 нардепов. По состоянию на 16:20 заседание продолжается.

Онлайн-трансляцию суда можно посмотреть здесь

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Саакашвили доставили в Печерский райсуд Киева, где ему должны избрать меру пресечения.

*** Саакашвили задержали вечером 8 декабря и доставили в следственный изолятор СБУ.

Прокуроры будут просить суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч.1 ст.15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более) (ч.2 ст.28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч.2 ст.256).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Украины Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

Саакашвили отверг обвинения генпрокурора.